IL VOTO DEI MODERATI: BOTTA E RISPOSTA TRA CLEMENTE MASTELLA E FULVIO MARTUSCIELLO

Tutti a caccia del voto dei moderati: sia dal centro destra che dal centro sinistra. E cosi’, nella giornata di oggi, proprio sul voto dell’area di centro in Campania, è andato in scena un botta e risposta, a distanza, tra Clemente Mastella e Fulvio Martusciello.

“Saremo in campo con una nostra lista, autonoma e senza contaminazioni, alle Regionali campane.

Abbiamo un’identità forte e un’idea-chiave: essere il riferimento di centro nella coalizione di centro-sinistra e dare una rappresentanza politica chiara ai moderati che sono in questa metà campo”, lo spiega in una nota Clemente Mastella all’indomani della riunione con il coordinatore regionale Pasquale Giuditta e con i coordinatori provinciali campani che ha ufficializzato la costituzione di una lista mastelliana di Noi di Centro per la prossima tornata elettorale.

“Alle regionali in Campania il centro sarà forte e sarà rappresentato da Forza Italia. A

sinistra, invece, il centro non ci sarà. Mi sembra chiaro che il confronto in Campania sarà tra una sinistracentro e un centrodestra. A sinistra, con i numeri dei 5 Stelle e del Pd, il centro non esisterà, mentre nell’altro campo, grazie a Forza Italia, il centro sarà fortemente rappresentato. Questa alleanza con i due partiti di destra consentirà finalmente di dare un buongoverno alla Campania” . Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.