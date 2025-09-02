REGIONALI IN CAMPANIA. IMMA VIETRI (FDI): “DE LUCA MENTE PER NASCONDERE PATTO DI POTERE”

“Le ultime dichiarazioni del presidente De Luca sulla candidatura di Fico sono l’ennesimo esempio della sua doppiezza politica. In pubblico recita il ruolo del ‘critico imparziale’, ma in realta’ sta solo cercando di nascondere un patto di potere gia’ scritto: blindare la candidatura di Fico in cambio di garanzie sul futuro politico di suo figlio Piero. E’ il solito copione: De Luca finge lo scontro per poi controllare tutto dietro le quinte, come ha sempre fatto”. Lo afferma il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri replicando alle esternazioni del presidente della Regione Campania. “È davvero grottesco che chi ha governato per dieci anni con risultati fallimentari si permetta ancora di giudicare gli altri senza farsi un esame di coscienza. Sanità al collasso, trasporti da terzo mondo, giovani costretti a emigrare: questo è il bilancio reale di De Luca. E ora dovrebbe pure dettare le condizioni su chi può o non può candidarsi? Siamo alla farsa. Ma ciò che è ancora più inquietante – sottolinea Vietri – è la resa totale del Movimento 5 Stelle, che da finti oppositori del ‘sistema De Luca’ si sono trasformati nei suoi complici più silenziosi. Il partito che un tempo gridava ‘onestà’ oggi si accoda al potere, pur di ottenere qualche poltrona e qualche candidatura. I cittadini campani – conclude Vietri – meritano un’alternativa vera, non una nuova versione dello stesso sistema di potere. Fratelli d’Italia sarà promotore di una proposta seria, trasparente e libera dai ricatti di chi da troppo tempo considera la Campania un affare di famiglia”.