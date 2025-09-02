VINCENZO DE LUCA DIFENDE IL FIGLIO PIERO DAGLI ATTACCHI: “NON CAMPA DI POLITICA”

Proprio alla vigilia della fase congressuale del Partito Democratico, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso di una intervista rilasciata ad una emittente radiofonica nazionale, difende a spada tratta il lavoro portato avanti dal figlio Piero, oggi deputato del Pd e candidato alla Segreteria Regionale del Partito Democratico in Campania.

“Piero De Luca è un dirigente politico che ha 25 anni di militanza alle spalle, che non vive di politica e che è un docente universitario, che può fare un’attività professionale vivendo in maniera agiata e senza intossicarsi la vita”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervistato da Rtl 102.5

