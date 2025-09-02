REGIONALI IN CAMPANIA. FORZA ITALIA ALL’ATTACCO: “CANDIDATO DICA CHE LAVORO FA”

“Dovrà essere chiara la professione del candidato del centrodestra. Cioè prima di candidarti che lavoro fai. È la nostra migliore risposta alla candidatura del centrosinistra. Davvero non saprei rispondere se mi chiedessero:

‘ma Fico che lavoro fa oltre a essere stato deputato?’. Ecco, qui si marcherà la differenza: tra chi ha una storia e chi ha solo un po’ di geografia”. Lo afferma Amelia Forte, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

