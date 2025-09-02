ALBERICO GAMBINO (FDI): “MOBILITA’ MILITARE E’ SFIDA PER SOVRANITA’ UE”

“La mobilità militare non è solo un’infrastruttura, ma una leva strategica per la sovranità europea”. Così l’eurodeputato FdI/Ecr e vicepresidente della Commissione Afet Alberico Gambino, intervenendo alla riunione congiunta delle commissioni Difesa e Trasporti del Parlamento europeo.

Gambino – informa una nota – ha richiamato la necessità di superare approcci burocratici, puntando su una capacità integrata che unisca logistica, cybersicurezza e uso dello spazio per il comando e controllo. Ha ribadito l’urgenza di concentrare le risorse sui corridoi strategici tra Mediterraneo e centro Europa, migliorare il coordinamento tra strumenti come Cef ed Edip, e rafforzare la cooperazione con la Nato attraverso il quadro di Readiness 2030. “Ogni euro investito deve generare un ritorno civile e militare. Solo così rafforziamo la sicurezza europea e il ruolo geopolitico del Mediterraneo”, ha concluso.

