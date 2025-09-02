REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA: “NON OSTACOLERO’ COALIZIONE, CENTRO DESTRA FA PENA”

“Io non ostacolerò il processo di costruzione di una coalizione progressisti, mi sembrerebbe un atteggiamento miserabile. Farò il mio dovere come sempre, anche perchè l’alternativa in Campania, se è quella di cui si parla nel centro destra, fa piangere, fa pena. Io non ostacolerò in nulla la realizzazione di una coalizione progressista, ma non rinuncio alla ragione critica”. Lo dice Vincenzo De Luca, governatore della Campania, intervistato da Rtl 102.5. “In ogni caso – aggiunge – prima dell’approvazione del programma non esprimo il mio consenso nei confronti di nessuno. Nessun veto nei confronti di nessuno ma ditemi, per cortesia, che cosa volete fare per la Campania”

“Piero De Luca è un dirigente politico che ha 25 anni di militanza alle spalle, che non vive di politica e che è un docente universitario, che può fare un’attività professionale vivendo in maniera agiata e senza intossicarsi la vita”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervistato da Rtl 102.5