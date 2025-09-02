PD CAMPANIA, ULTIME ORE PRIMA DELL’INIZIO DELLA FASE CONGRESSUALE

Da domani, 3 Settembre, con la scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Segretario Regionale del Pd in Campania si apre, ufficialmente, la fase congressuale. Dopo oltre due anni di Commissariamento, il Partito Democratico della Regione Campania si prepara ad eleggere il deputato Piero De Luca quale nuovo Segretario, affidandogli, ovviamente, anche il compito di definire l’alleanza con il candidato Presidente Roberto Fico ma, soprattutto, lasciando nelle sue mani la delicata scelta dei candidati e delle candidate da inserire nelle liste del Pd in tutte e 5 le province della Campania.
Chiusa la fase delle procedure, per il Pd in Campania si aprirà il momento del voto all’interno di tutti i circoli della Regione che saranno chiamati ad esprimere un voto su quello che è il candidato unico alla carica di Segretario Regionale del Partito Democratico.