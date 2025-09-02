REGIONALI IN CAMPANIA. I CONSIGLIERI DELLA LEGA CON ZINZI PER IL PROGRAMMA ELETTORALE

Il gruppo regionale della Lega Campania si è riunito con il nostro coordinatore regionale per lavorare agli strumenti che metteremo in campo nella nuova Campania che nascerà tra qualche mese.”
Lo scrive il Consigliere Regionale della Lega Severino Nappi.
Grazie a Gianpiero Zinzi e ai colleghi Antonella Piccerillo, Aurelio Tommasetti, Massimo Grimaldi e Carmela Rescigno: insieme dimostriamo che la politica è passione, impegno e servizio.
Siamo pronti per mandare a casa De Luca e le sinistre, per restituire ai cittadini un governo del territorio capace finalmente di rispondere concretamente alle loro richieste e alle loro esigenze.
Uniti per i campani, con energia e cuore, sempre avanti: il meglio deve ancora venire!