PD CAMPANIA: IPOTESI ANNUNZIATA BIS PER SCONGIURARE IL COMMISSARIAMENTO DEL PARTITO

Leo Annunziata, Segretario Regionale del Partito Democratico dimissionario, potrebbe ritirare le proprie dimissioni, entro la fine del mese di aprile, per scongiurare la nomina di un commissario straordinario da parte della Segreteria Nazionale di Enrico Letta. E’ questa l’ultima ipotesi che circola, anche con insistenza, negli ambienti del Partito Democratico della Campania: dopo il blitz fallito da parte del Gruppo De Luca per l’elezione di Graziano alla guida del Pd in Campania, adesso i tempi si riducono e, soprattutto, i margini per un’intesa con tutte le anime del Pd Campania sono sempre piu’ ridotti. Ed allora cambiare tutto per non cambiare nulla pare essere lo slogan adeguato al momento: pare che ci sia in campo la possibilità che Annunziata faccia un passo indietro per evitare che un parlamentare del Centro o del Nord Italia venga indicato come Commissario per guidare il Pd prima all’appuntamento con le Amministrative 2022 e poi con le Politiche 2023.

