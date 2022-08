PD, HANNO FATTO SCOCCIARE ANCHE ALFONSO ANDRIA: “LASCIO IL PARTITO DEMOCRATICO”

Anche la pazienza dell’ex parlamentare e ex Presidente della Provincia di Salerno Alfonso Andria ha un limite: tanto che, oggi, con una lettera molto chiara Andria, in maniera polemica, ha restituito la sua tessera al Segretario Enrico Letta, parlando anche delle decisioni sulle candidature maturate nella direzione provinciale del Pd di Salerno.

“L’individuazione delle candidature per le prossime elezioni politiche”, scrive Alfonso Andria nella lettera indirizzata anche al Segretario Provinciale Enzo Luciano, “attraverso una riunione lampo della Direzione Provinciale del partito, la fase tutt’ora in corso di ritocchi alla compilazione delle liste, rendono l’idea non di un partito politico ma di un edificio dalle porte girevoli del quale servirsi a seconda delle convenziene”.