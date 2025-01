PD, LA CORSA ALLE TESSERE DI FINE ANNO 2024. TUTTI IN ATTESA DEI NUMERI DELLA CAMPANIA

E’ scattata, nelle ultime giornate del 2024, una vera e propria corsa alla tessera del Partito Democratico in tutta la Regione Campania: a breve e comunque prima dell’inizio del nuovo tesseramento, in programma per il 15 di Gennaio, si dovrebbero conoscere i numeri della Regione, ma anche quelli di alcuni comuni in particolare dove il peso delle tessere è legato anche al colore dell’amministrazione locale. Il Partito Democratico della Campania, commissariato almeno fino alla fine di febbraio 2025, attende di conoscere anche le decisioni della Segretaria Nazionale Elly Schlein sulla eventuale celebrazione del Congresso Regionale prima dell’appuntamento con le prossime elezioni regionali di Autunno.

