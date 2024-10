PD PROVINCIA DI SALERNO E CAMPANIA SOSPENDONO DAL PARTITO IL PRESIDENTE PROVINCIA FRANCO ALFIERI

In relazione all’inchiesta della Procura di Salerno, che ha portato all’arresto di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio e presidente della Provincia di Salerno, il Partito Democratico esprime piena fiducia verso l’operato della magistratura. La federazione di Salerno del PD ha convocato la Commissione provinciale di garanzia, che ha deliberato l’immediata sospensione di Alfieri dall’anagrafe degli iscritti del Partito Democratico, così come previsto dalle regole interne del Partito in relazione alla gravità dei reati contestati”. Così in una nota Antonio Misiani, commissario Pd della Campania ed Enzo Luciano, segretario provinciale del Pd di Salerno.

