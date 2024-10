FRANCO MARI (AVS) INCONTRA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI AMBASCIATRICE PALESTINESE: “ORA ATTI CONCRETI”

Questa mattina una delegazione di parlamentari ha ricevuto alla Camera l’ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh e la giornalista del quotidiano israeliano Haaretz, Amira Hass, che vive a Ramallah. Per Alleanza Verdi e Sinistra ha partecipato agli incontri il deputato salernitano Franco Mari. I parlamentari hanno chiesto loro aggiornamenti sulla pericolosa escalation in Medio Oriente.

L’ambasciatrice, sottolineando che le informazioni che giungono in Italia restituiscono solo in minima parte la devastazione in corso a Gaza, in Cisgiordania e ora in Libano, ha affermato che “l’obiettivo di Netanyahu è quello di rendere i territori palestinesi invivibili e di distruggere tutto ciò che c’è intorno, come dimostra l’aggressione al Libano”. “Gli stessi ministri israeliani – ha aggiunto – non nascondono le loro intenzioni, ma queste non scuotono il mondo per via di un doppio standard che permette l’impunità di Israele. In Palestina si è persa anche la speranza. Centrale è oggi il riconoscimento dello Stato di Palestina, premessa irrinunciabile per ogni prospettiva di pace”.

I parlamentari, esprimendo solidarietà al popolo palestinese, hanno ribadito il proprio impegno nel sollecitare il Governo italiano, a capo del G7, a interrompere la vendita di armi a Netanyahu, a sanzionare il governo israeliano per i crimini di guerra commessi, come è stato fatto con Putin, e a sospendere l’accordo di associazione tra UE e Israele, che è basato sui diritti umani.

“Servono atti politici concreti per costringere Netanyahu al cessate il fuoco a Gaza e in Libano e a rispettare le leggi internazionali, che valgono per ogni Stato. Nessuno ne è al di sopra” – hanno concluso.

