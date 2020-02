PELLEZZANO. IL RICORDO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CARLO SCAFURI

Si è tenuto ieri 1 febbraio nel giorno del suo 90’ Compleanno un incontro in ricordo del Direttore Carlo Scafuri, dal titolo “Nelle Parole il Ricordo”, per raccontare la vita, la professione, l’impegno sociale e la fede, fervente cattolico e illustre Dirigente scolastico, deceduto lo scorso 21 dicembre.

“Oltre ad essere stato tra i Fondatori della sezione Avis di Pellezzano Sez. Coperchia – ricorda il Sindaco Morra – Carlo Scafuri è stato anche donatore per oltre 50 anni e Dirigente scolastico per circa 40 anni. Ha svolto il suo incarico di Direttore Didattico con passione e professionalità, ricevendo apprezzamento da parte degli insegnanti ma anche degli alunni che hanno avuto modo di conoscerlo. Uomo eclettico, ha coltivato diverse passioni, in particolare quella per la poesia, rivelando una dote non comune per questa arte. Nelle sue numerose pubblicazioni traspaiono una vasta cultura, una profonda umanità e una grande saggezza. Era nostro dovere, dunque, ricordare il concittadino Scafuri, rendendo merito al suo lavoro e al servizio offerto alla comunità”.