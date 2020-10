PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA ANNUNCIA RISCHIO FOCOLAIO NELLA CASA DI CURA LA QUIETE

Rischio “focolaio” nella Casa di Cura “La Quiete” di Pellezzano. La notizia della presenza di alcuni contagiati al Covid-19 ha messo in allarme da giorni la casa di cura situata alla frazione Capezzano di Pellezzano.

A darne notizia il Sindaco, dott. Francesco Morra , che si è immediatamente attivato scrivendo una missiva al Direttore Asl di Salerno e al Dipartimento di Prevenzione e Profilassi per presentare una urgente richiesta di screening e tracciamento dei contagi da Covid -19 al personale ed ospiti della casa di cura “La Quiete”.

“Le scrivo – si legge nella lettera del Primo Cittadino – per rimettere alla Sua attenzione il caso della Casa di Cura “La Quiete”ove potrebbe essersi generato un cluster potenzialmente letale per gli anziani ed i malati che vi risiedono.

Invero, ho ricevuto segnalazione ufficiale di uno o più contagiati dal Covid – 19 tra le persone che vivono, per ragioni professionali e/o personali, la comunità della Casa di Cura “La Quiete” in Pellezzano. E’ evidente, per l’età avanzata degli ospiti presenti nella struttura e per le condizioni di salute degli stessi già precarie in alcuni casi, la necessità di porre in essere un’azione straordinaria – anche mediante l’elaborazione di un protocollo che coinvolga direttamente l’Ente che rappresento – che consenta di individuare eventuali altri contagiati e provvedere al loro immediato isolamento ed ancora di tracciare quanti abbiano avuto contatti con quest’ultimial fine di scongiurare una propagazione, senza controllo, del virus nella comunità cherappresento”.