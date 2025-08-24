PER IL COMUNE DI NAPOLI UN MODELLO DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA COME PER ROMA

“Le parole del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Federico Freni aprono una prospettiva fondamentale: Napoli deve essere protagonista di un percorso di autonomia amministrativa sul modello già avviato per Roma Capitale. Non si tratta di privilegi, ma di responsabilità e capacità di governo, con competenze e risorse gestite direttamente per dare risposte concrete ai cittadini.

È tempo che la nostra città abbia gli strumenti per valorizzare appieno il suo patrimonio, la sua vocazione turistica e culturale, le sue potenzialità economiche e infrastrutturali. La Lega è pronta a sostenere con forza questo percorso, che non divide il Paese ma lo rafforza, premiando chi vuole assumersi fino in fondo il compito di amministrare e crescere.

Napoli ha tutte le carte in regola per diventare laboratorio di un’autonomia positiva e virtuosa, capace di mettere finalmente al centro i bisogni reali delle persone e il futuro della nostra città”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.