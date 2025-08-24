PER IL COMUNE DI NAPOLI UN MODELLO DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA COME PER ROMA

Redazione Agenda Politicadai Comuni

“Le parole del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Federico Freni aprono una prospettiva fondamentale: Napoli deve essere protagonista di un percorso di autonomia amministrativa sul modello già avviato per Roma Capitale. Non si tratta di privilegi, ma di responsabilità e capacità di governo, con competenze e risorse gestite direttamente per dare risposte concrete ai cittadini.

È tempo che la nostra città abbia gli strumenti per valorizzare appieno il suo patrimonio, la sua vocazione turistica e culturale, le sue potenzialità economiche e infrastrutturali. La Lega è pronta a sostenere con forza questo percorso, che non divide il Paese ma lo rafforza, premiando chi vuole assumersi fino in fondo il compito di amministrare e crescere.

Napoli ha tutte le carte in regola per diventare laboratorio di un’autonomia positiva e virtuosa, capace di mettere finalmente al centro i bisogni reali delle persone e il futuro della nostra città”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

Related Posts

Agosto 23, 2025

NOCERA SUPERIORE. E’ ANCORA GIALLO SUL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Agosto 22, 2025

SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “MANUTENZIONE VERDE GARANTITA ANCHE AD AGOSTO”

Agosto 21, 2025

MONTECORVINO ROVELLA. NASCE UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA DOMENICA 24 AGOSTO