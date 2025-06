PER IL COMUNE DI SARNO ARRIVANO FONDI REGIONALI PER LA VASCHE DI CONTENIMENTO

Questa mattina, presso il Comune di Sarno, si è svolta la conferenza stampa relativa al finanziamento di 7milioni e 822mila euro ottenuto nell’ambito del programma regionale per la mitigazione del rischio idraulico e agli interventi affidati al Consorzio di Bonifica. Il Consorzio si occuperà della manutenzione e della realizzazione delle opere previste, in collaborazione con l’Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania.

Alla conferenza hanno preso parte il Sindaco di Sarno, Dott. Francesco Squillante, il Presidente del Consorzio, Avv. Mario Rosario D’Angelo, e il Direttore del Consorzio, Ing. Francesco Gregorio. Gli interventi interesseranno dieci vasche di contenimento dislocate sul territorio comunale nella frazione di Lavorate, Episcopio e Sant’Eramo.

I lavori in programma prevedono manutenzione straordinaria delle strutture attraverso operazioni di pulizia e risagomatura dei fondi, rimozione della vegetazione infestante e dei materiali accumulati, la sistemazione dei trattistradali danneggiati e l’installazione di parapetti in legno. Tutte le attività saranno eseguite nel pieno rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche.

“Questi lavori rappresentano un passo fondamentale per la sicurezza del nostro territorio e la tutela dei cittadini – ha dichiarato il Sindaco Squillante –. Le vasche sono strutture vitali che, negli anni, hanno perso parte della loro efficienza. La pulizia e la manutenzione rappresentano per noi una priorità assoluta. Voglio ringraziare il Consorzio di Bonifica, nella persona del Presidente Avv. Mario Rosario D’Angelo, e la Regione Campania per il supporto operativo e il fondamentale contributo finanziario assicurato al nostro Comune. Con questi interventi proseguiamo lungo la strada della prevenzione e della manutenzione strutturale, rafforzando il sistema di difesa idrogeologica della città.”

“L’intervento sulle vasche – ha dichiarato il Presidente del Consorzio – prevede non solo il taglio della vegetazione che ostacola il regolare deflusso delle acque, ma soprattutto una riconfigurazione idraulica. Il Consorzio di Bonifica, in qualità di soggetto attuatore, realizzerà interventi mirati alla rimozione della vegetazione che rappresenta un impedimento al flusso idrico e, in particolare, al ripristino della configurazione originaria delle vasche. Si tratta di un’opera che riporterà le vasche alla loro funzione idraulica, restituendo loro l’efficienza compromessa nel tempo.”

Questi interventi rappresentano un passo concreto nella strategia di prevenzione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio sarnese, rafforzando l’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Squillante nella tutela dell’ambiente e della cittadinanza.