PIERO DE LUCA CONVOCA A SALERNO TUTTI I CONSIGLIERI REGIONALI DEL PD

L’appuntamento è per il pomeriggio di venerdi’ 9 Maggio: tutti convocati all’interno della sede Provinciale del Partito Democratico di Salerno, su invito del deputato Piero De Luca. I Consiglieri Regionale del Partito Democratico, quelli eletti nelle liste civiche di De Luca, insieme all’europarlamentare del Pd Lello Topo: un incontro per fare il punto della situazione sulle trattative, in corso, tra il Presidente De Luca e la Segreteria Nazionale del Partito Democratico, per valutare le strategie piu’ opportune da portare avanti, nelle prossime settimane. Una riunione che servirà anche a comprendere gli “spazi elettorali” che saranno concessi a De Luca e, di conseguenza, ai suoi fedelissimi che sperano di poter trovare rifugio all’interno delle civiche. La possibilità, pero’, che vengano concordate liste civiche targate De Luca, ad oggi, sembra abbastanza lontana, considerato che una scelta simile spetta anche al candidato Presidente. E, con Roberto Fico candidato Presidente per la Regione Campania, vedere in coalizione liste di De Luca sembra un vero azzardo. Almeno, fino ad oggi.

