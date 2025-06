PIERO DE LUCA E ROBERTO FICO A CAPRI: PROVE DI DIALOGO E DISTENSIONE NEL CENTRO SINISTRA

“Veniamo da dieci anni di rivoluzione copernicana messa in atto in Campania con una serie di miracoli in vari settori a partire dalla sanità. Ci troviamo in una Regione leader che ha raggiunto successi importanti nell’ambito della sanità, dell’ambiente, delle infrastrutture, delle politiche sociali e del trasporto pubblico sociale. Non possiamo tornare indietro ma consolidare i passi avanti fatti attraverso una coalizione coesa, coerente, credibile e senza veti tra le forze di centrosinistra. E questo nonostante la mancanza delle risorse e gli attacchi del governo al Mezzogiorno”. A dirlo Piero De Luca, deputato Pd, intervenuto alla terza edizione della rassegna culturale Capri D’Autore.

