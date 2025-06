FRANCO PICARONE (PD): “CON IL PRESIDENTE DE LUCA A POSTIGLIONE PER IL NUOVO COMUNE”

Grazie alla sinergia tra Regione Campania, amministrazione comunale e i tanti professionisti coinvolti, questa struttura è stata completamente riqualificata e restituita alla cittadinanza come cuore pulsante dell’attività amministrativa e sociale del paese.”

Un risultato che si inserisce in un piano organico di oltre 50 interventi pubblici realizzati nel comune, per un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro. Un traguardo importante, che dimostra come la buona politica possa incidere realmente sulla qualità della vita delle comunità locali.