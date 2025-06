ANTONIO IANNONE (FDI): “GRAZIE AL GOVERNO MELONI PIU’ VIGILI DEL FUOCO IN PROVINCIA DI SALERNO”

“La conclusione della procedura straordinaria di mobilità del personale dei Vigili del Fuoco consente un importante rafforzamento operativo anche in Campania, dando risposte concrete a esigenze reali e molto sentite sul territorio”, dichiara il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone. “In particolare, 72 nuove unità sono state assegnate al Comando di Napoli per fronteggiare l’emergenza bradisismo nell’area dei Campi Flegrei, e 44 unità al Comando di Salerno per garantire l’attivazione del nuovo distaccamento presso l’Aeroporto Costa d’Amalfi – Pontecagnano. Si tratta di un intervento strategico per migliorare la sicurezza e potenziare la risposta alle emergenze”. “Un ringraziamento sincero va al collega Sottosegretario Emanuele Prisco, che ha seguito con attenzione e determinazione l’intero processo, dimostrando ancora una volta la vicinanza del Governo Meloni ai territori e il massimo impegno per rafforzare il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” conclude Iannone.



Share on: WhatsApp