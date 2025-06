REGIONALI IN CAMPANIA. CIRO BONAJUTO E’ IL PRIMO SINDACO A DIMETTERSI PER CANDIDARSI CONSIGLIERE

Evidentemente Ciro Bonajuto, uomo di Italia Viva, Sindaco di Ercolano, crede poco alla possibilità che ci sia una ulteriore modifica della Legge Elettorale per le Regionali. E, cosi’, avendo deciso di candidarsi alle prossime Regionali in Campania ha deciso di dimettersi per essere candidabile non appena verrà resa nota la data della scadenza elettorale.

Bonajuto, Attualmente, oltre ad essere vice presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), è anche coordinatore regionale e responsabile enti locali di Italia Viva. Dopo due mandati, per lui dunque è arrivato il momento di “congedarsi” dalla sua città. E puntare al consiglio regionale della Campania, che vanta una “lunga” tradizione di ex sindaci di Ercolano: gli ultimi, in tempi recenti, sono Luisa Bossa (sindaco dal 1995 al 2005) e Nino Daniele (sindaco al 2005 al 2015), entrambi primi cittadini ercolanesi per due mandati e poi entrati a Palazzo Santa Lucia (Luisa Bossa è poi divenuta anche Senatrice della Repubblica).