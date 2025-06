TURISMO IN COSTIERA AMALFITANA: VISITA DI DANIELA SANTANCHE’ E EDMONDO CIRIELLI

“Ringrazio il Ministro del Turismo Daniela Santanche’ e il Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli per la grande attenzione riservata alla nostra splendida Costiera Amalfitana e alla provincia di Salerno”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri a margine del convegno ‘Rivelare l’Italia: Innovazione e Sfide nel Turismo del Domani’ presso la Pinacoteca Comunale di Positano, alla presenza, fra gli altri, del sottosegretario al Mit Antonio Iannone, dell’europarlamentare Alberico Gambino, del coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore, del primo cittadino di Positano Giuseppe Guida, dei sindaci del territorio, di tanti amministratori locali e degli operatori del comparto turistico. “Quella di oggi è stata una bella e importante occasione per discutere del presente e del futuro del turismo italiano, settore chiave per l’economia della Nazione e per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. L’obiettivo – aggiunge Vietri – e’ promuovere un dialogo sempre piu’ aperto e costruttivo per affrontare le sfide di un settore strategico che, grazie al Governo Meloni, e’ tornato finalmente al centro dell’agenda politica nazionale, affinché’ possa prosperare sempre più in termini di ricchezza, che significa anche maggiore occupazione e sviluppo dei territori” conclude Vietri.

