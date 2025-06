TERZO MANDATO, STOP DI ELLY SCHLEIN E DI GIUSEPPE CONTE: NO DEL CAMPO LARGO A DE LUCA

Prima una dichiarazione secca della Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein, poi le parole del capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: i due principali azionisti del Campo Largo dicono no al terzo mandato per i Presidenti di Regione, lasciando intendere che, qualora il provvedimento dovesse essere adottato, il loro candidato alla Presidenza della Regione Campania non sarà Vincenzo De Luca.

“La destra continua a litigare sul potere, quindi sul terzo mandato. No al terzo mandato, assolutamente. La posizione del Pd rimane questa”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a ‘Repubblica delle idee’.

“Vedo che il governo la mattina dice una cosa, la sera dice un’altra, litigano tra di loro. Adesso devono tenere insieme una maggioranza cementata dal potere e cercano di capire qual e’ la soluzione migliore. Stiamo a vedere”. A dirlo e’ il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti che, a Salerno, gli chiedono della questione del terzo mandato dei governatori. “Noi, da sempre, abbiamo assunto una posizione – ribadisce l’ex premier – due mandati ci sembrano assolutamente buoni e giusti per evitare che si creino delle incrostazioni e che ci sia anche una giusta turnazione. Questa e’ la nostra posizione, che non e’ cambiata”.