ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “A MONTECITORIO INSIEME A 50 STUDENTI UNIVERSITARI”

“Ieri abbiamo ricevuto a Montecitorio un gruppo di 50 universitari e sono quelle giornate che danno senso all’impegno attivo nella vita pubblica.

È importante aprire le porte delle Istituzioni e far vivere momenti come questi ai ragazzi con i quali è sempre stimolante confrontarsi.”

Lo scrive il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

Mettere in prima linea i più giovani, ascoltarne le necessità e supportarli nelle loro iniziative, può essere una delle chiavi per il successo di Azione nella nostra regione e questo non solo nel futuro ma anche nel presente.