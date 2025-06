TERZO MANDATO. SOLUZIONE IN PARLAMENTO ENTRO IL 10 AGOSTO O SALTA TUTTO

Se c’è, ancora, una possibilità che il Parlamento, su impulso della maggioranza, discuta ed approvi una norma che consenta di superare il vincolo del terzo mandato per i Presidenti di Regione, tutto deve essere chiuso entro il prossimo 10 Agosto, quando le Camere chiuderanno per la pausa estiva. All’orizzonte immediato, infatti, ci sono le elezioni nelle Marche che si terranno a fine Settembre: impensabile che un provvedimento possa arrivare nel cuore di una campagna elettorale già avviata. La Lega, in modo particolare, avrebbe individuato anche il provvedimento già incardinato al quale collegare l’emendamento “Salva Zaia e De Luca”: si tratta di un disegno di legge sulla modifica del numero dei consiglieri regionali per numero di abitanti. Il DL è già depositato alla segreteria della Commissione Affari Costituzionali del Senato e, quindi, sarebbe abbastanza semplice licenziarlo prima del suo approdo in Aula per la doppia lettura.

