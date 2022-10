PIERO DE LUCA: NESSUN RUOLO NELL’UFFICIO DI PRESIDENZA, ATTENDE PER IL GRUPPO

Nessun incarico all’interno dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati per Piero De Luca che, per qualche ora, era stato indicato come uno dei possibili Vice Presidenti in quota all’opposizione. Il ruolo di Vice Presidente della Camera è stato assegnato ad Anna Ascani, mentre quello di segretario a Chiara Braga. Il Pd preferisce le donne, anche perchè come capogruppo a Montecitorio è stata confermata Debora Serracchiani. Nella precedente legislatura Piero De Luca ha ricoperto il ruolo di Vice Capogruppo ed a questo punto resta da capire se verrà confermata questa indicazione o, se, invece, come pare la funzione sarà riservata ad altri. All’orizzonte ci sono, in ogni caso, le Commissioni dove l’opposizione potrà avere il ruolo di Vice Presidente: per De Luca Jr resta ancora da verificare la possibilità di occupare un posto all’interno di una commissione pesante, come puo’ essere quella Bilancio o Giustizia.

Share on: WhatsApp