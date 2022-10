IL NUOVO GOVERNO GIURERA’ ENTRO DOMENICA: NELL’ELENCO ANCHE IL NOME DI CIRIELLI

Consultazioni lampo, incarico entro la serata di venerdi’ e giuramento dei nuovi Ministri del Governo di Giorgia Meloni nella mattinata di domenica: pare essere già segnato il calendario che porterà la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a Palazzo Chigi. Per la leader di Fratelli d’Italia il compito, nelle ultime ore che la separano dal giuramento al Quirinale, di limare l’elenco dei Ministri e dei Vice Ministri e sottosegretari: il nome di Edmondo Cirielli resta nel novero dei componenti del futuro Governo, anche perchè l’ex Questore della Camera dei Deputati è stato tenuto fuori dalla indicazione dei nomi per la composizione dell’Ufficio di Presidenza, come anche da quelli per la guida politica del Gruppo a Montecitorio. Resta solo da attendere poche ore prima di conoscere l’elenco completo dei Ministri del nuovo Governo di Giorgia Meloni e prima di sapere quale ruolo andrà ad assumere il deputato Edmondo Cirielli.

