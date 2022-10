PONTECAGNANO FAIANO. FDI: “TASSE, LANZARA VUOLE METTERE IN GINOCCHIO LA CITTA’ “

Il messaggio del manifesto, voluto dai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia di Pontecagnano Faiano, è chiaro: Allarme Tributi, perchè proprio negli ultimi giorni la Giunta Comunale del Sindaco Lanzara ha deciso di bandire una gara per la gestione dei tributi comunali, coinvolgendo società private che, come accaduto in altri comuni della Provincia di Salerno, potrebbero utilizzare aggredire i patrimoni ed i redditi dei cittadini e delle imprese, che sono già alle prese con una grave crisi economica. L’appello di Fratelli d’Italia è quello di sospendere, almeno per il momento, l’affidamento della riscossione dei tributi comunali ad una società privata, evitando un ulteriore bagno di sangue per l’economia locale.

