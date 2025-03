PIERO DE LUCA (PD): “ALLEANZE CONTRO IL GOVERNO MELONI, SOLO UNITI SI VINCE”

“La funzione storica e l’identità stessa del Pd è tenere insieme, rispettando e valorizzando il contributo di tutte le sue anime. Noi crediamo che il Pd o è plurale o non è. Questa è la nostra cifra, la nostra ricchezza. Siamo convinti, inoltre, che il Pd debba assumere l’onere di costruire un sistema di alleanze in grado di essere credibile e competitivo per rappresentare un’alternativa di governo. Uniti non si vince con certezza ma divisi si perde di sicuramente”. Lo ha detto Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in Commissione Politiche europee, nel corso dell’incontro “Mezzogiorno ed Europa” promosso a Napoli dal gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento Europeo.

“Per essere davvero credibile una coalizione non può essere fatta in laboratorio. Questo vale a livello regionale e nazionale – spiega – Bisogna aprire dunque un cantiere programmatico, che ci consenta di lavorare ogni giorno su temi, programmi, contenuti, occupandoci più di idee e di progetti che di nomi, cognomi, sigle o colori di partiti, parlando di qualcosa, non contro qualcuno”. “Abbiamo un dovere politico e direi civico di costruire un’alternativa di governo ad una destra inadeguata e dannosa per l’intero Paese, che ha tradito tutte le promesse elettorali e che sta peggiorando le condizioni di vita dei nostri cittadini”.

Share on: WhatsApp