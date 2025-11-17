PIERO DE LUCA (PD): “CONDONO E’ VERGOGNOSA PROPAGANDA ELETTORALE”

“Sul condono proposto dalla destra in manovra vorrei essere molto chiaro e netto: ci troviamo davanti a un’operazione vergognosa di una maggioranza che, in assenza totale di risultati e di proposte per il futuro del Paese, continua a lanciare solo armi di distrazione di massa. Dopo sceneggiate e polemiche quotidiane, ora arriva l’ennesima trovata: un condono che ha tutte le caratteristiche di un baratto politico-elettorale, ma che è solo una grande presa in giro ai nostri cittadini”. Lo ha detto Piero De Luca, deputato e segretario regionale Pd Campania a Rete 4 “È una misura – prosegue – che non vedrà ma la luce per almeno tre ragioni. Primo. La Presidente del Consiglio aveva pubblicamente dichiarato che non avrebbe mai più promosso condoni. Aveva promesso quindici miliardi per un vero piano casa scomparso. Secondo. Sono la destra è divisa perfino al suo interno: lo stesso Tajani ha contestato apertamente la misura. Terzo. La destra ha governato per anni, dal 2010 al 2015 in Campania, e in altre fasi anche a livello nazionale, senza mai proporre nulla di simile. Solo oggi, tirano fuori un condono. Mi pare chiara la volontà di prendersi gioco dei cittadini. Smettiamola. È ora di governare seriamente, non di prendere in giro gli italiani. Il Paese ha bisogno di investimenti, di politiche per la casa vere, di sviluppo e lavoro. Non di propaganda e, soprattutto, non di condoni elettorali”.

