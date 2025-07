PIERO DE LUCA (PD): “DAZI, GOVERNO INGINOCCHIATO A TRUMP TRADISCE ITALIA”

“Dopo decenni passati a costruire relazioni internazionali, oggi ci ritroviamo in un nuovo far west globale fatto di instabilita’, tensioni e guerre. E gran parte della responsabilita’ e’ anche di chi, come Trump, ha lavorato per indebolire gli organismi multilaterali e gettare benzina sul fuoco dei conflitti. Discutere di dazi oggi – come stiamo facendo in Aula – significa affrontare un tassello di questa strategia di destabilizzazione geopolitica”. Lo ha dichiarato Piero De Luca, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Europei alla Camera, nel corso dell’esame della mozione dem sui dazi. “Ed e’ proprio per questo che e’ ancora piu’ grave che la maggioranza non abbia alcuna linea politica. Non abbia presentato una mozione, non abbia alcuna visione. Siamo davanti a un Governo che non e’ all’altezza della storia orgogliosa e della tradizione diplomatica italiana. Con la nostra mozione – ha proseguito De Luca – chiediamo al Governo di cambiare rotta. Finora, invece di difendere gli interessi dell’Italia e dell’Europa, avete preferito la subalternita’ a Trump. Avete ignorato il problema per mesi. Avete persino affermato che i dazi sarebbero un’opportunita’. Ma su quale pianeta vivete? Con le imprese, i sindacati, i dati economici ci parlate ogni tanto? Come fa ad essere un’opportunita’ una Trump Tax che rischia di far saltare almeno 25.000 imprese del nostro Paese, che rischia di dimezzare le stime di crescita, che sara’ un Vietnam per interi settori come la meccanica, la farmaceutica, il tessile, la moda, il legno, l’automotive, l’agroalimentare? Pensiamo solo quest’ultimo comparto che vale 69 miliardi di euro. L’ipotesi concreta di nuovi dazi al 17% rispetto al mercato Usa – che e’ il secondo per importanza a livello globale – avra’ un impatto negativo di quasi 2 miliardi”. De Luca ha poi attaccato la premier Meloni per essere andata con “il cappello in mano alla Casa Bianca” e “aver scambiato un negoziato commerciale con una gita, accettando aumenti negli acquisti di gas liquido americano che ci costera’ il doppio e investimenti sbilanciati su prodotti Usa. La politica commerciale e’ competenza esclusiva europea, non si risolve con viaggi da cheerleader. Serve una strategia unitaria UE, servono protezioni per lavoratori e imprese, serve una vera difesa del Made in Italy. Non le boutade come quella lanciata da Lollobrigida, l’operazione bresaola con la carne ormonata per salvare l’Italia dai dazi. Siamo al ridicolo. Basta improvvisazione, basta propaganda, basta patriottismo alla rovescia. Il governo smetta di fare il cavallo di Troia del trumpismo e inizi, finalmente, a indossare la maglia dell’Italia e dell’Europa, se davvero vuole proteggere imprese e famiglie dal disastro economico che questi dazi rischiano di provocare. Serve un cambio di passo: finora vi siete inginocchiati a Trump e avete tradito il Paese. Dazi al 10% non sarebbero un’intesa, ma solo una resa che penalizzerebbe drammaticamente l’Italia. Altro che patrioti: siete i patrioti della patria sbagliata”, ha concluso De Luca.

