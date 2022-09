PIERO DE LUCA (PD): “LAVORO, TEMA CENTRALE: PIANO STRAORDINARIO PER ASSUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

“Continuiamo a parlare di temi concreti, di programmi che interessano la vita reale delle persone e soprattutto dei giovani, in particolare nel Mezzogiorno” . A dirlo l’onorevole Piero De Luca, candidato alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione Salerno-Avellino, a margine dell’incontro “Sud, la nuova frontiera. Giovani, imprese, welfare2.0”, in corso stamattina al Polo Nautico di Salerno.

“Abbiamo rilasciato – ha aggiunto De Luca – quella che per noi e’ una proposta centrale, un grande piano per il lavoro nella pubblica amministrazione e consenta ad almeno 300mila giovani di poter riempire i vuoti di pianta organica nelle amministrazioni del Mezzogiorno, dare migliori servizi alle aziende, alle famiglie e dare opportunita’ di futuro e speranza in questo territorio, a tante ragazze e ragazzi che ancora oggi sono costretti ad emigrare in altre aree d’Italia e d’Europa. Accanto a questo, c’e’ un impegno, forte, sui diritti che sono fondamentali per difendere una cultura di una societa’ che noi riteniamo debba guardare al futuro e non fare passi indietro”. “E poi c’e’ il tema del lavoro che per noi diventa centrale nella misura in cui dobbiamo impegnarci per offrire salari minimi, dignitosi soprattutto alle ragazze e ai ragazzi per un primo impiego e tagliare le tasse sul lavoro per consentire una mensilita’ in piu’ in busta paga, alla fine dell’anno, una quattordicesima in piu’ ai nostri lavoratori, soprattutto con redditi piu’ bassi”, sottolinea. Secondo De Luca “si tratta di programmi concreti sul lavoro, sullo sviluppo, sulla scuola e la formazione, mentre altre forze politiche continuano solo ad attaccare. Noi, invece, parliamo della vita, del futuro delle persone, dei giovani, delle aziende e delle famiglie. Abbiamo messo in campo la migliore classe politica e dirigente di questo territorio. Il Partito Democratico ha tutte figure del territorio che hanno una esperienza, un vissuto, e che hanno lavorato per anni in questa terra accanto alle famiglie e alle imprese e daranno un contributo decisivo al PD e soprattutto al nostro territorio”.