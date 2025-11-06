PIERO DE LUCA (PD): “M5S ALLEATO SERIO, VINCEREMO ANCHE IN REGIONE CAMPANIA”

“È stato fatto un lavoro serio e responsabile che ha portato tutte le forze di opposizione al governo a condividere un programma per guidare la seconda regione d’Italia, mettendo da parte divergenze e diffidenze del passato nell’interesse dei cittadini. Abbiamo condiviso l’esigenza di non disperdere l’importante patrimonio costruito in questi anni e di rilanciare un progetto per la regione ponendoci anche nuovi obiettivi. Un pezzo del cantiere nazionale per l’alternativa alla destra passa da qui”. Lo afferma in un’intervista a La Repubblica, Piero De Luca, segretario regionale del Pd in Campania. Se fosse dipeso da lei, avrebbe scelto Fico come candidato? “Con l’intero gruppo dirigente del Pd abbiamo deciso di sostenere la sua candidatura. Una prova di maturità che ha scongiurato spaccature e compattato la coalizione per evitare di riconsegnare la Regione a una destra che l’aveva condotta allo sfascio”. Conte è affidabile? Con il M5S serve un’alleanza strutturale? “Si sta rivelando un alleato serio – afferma ancora De Luca – con cui dialogare per stringere accordi di governo nei territori che, per la prima volta, sono larghi e omogenei in tutte le Regioni: da qui dobbiamo ripartire per inaugurare, dopo il voto, un cantiere programmatico progressista per l’Italia. Con il Pd baricentro e guida di un processo che porti a costruire un’agenda di governo credibile per il Paese, capace di offrire risposte ai problemi che toccano la carne viva delle persone: quelle che la destra, concentrata sulla propaganda, non ha saputo dare”.

