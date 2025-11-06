ANTONIO IANNONE (FDI): “RIMONTA DI CIRIELLI, IN MENO DI 20 RECUPERATI 12 PUNTI SU FICO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“E’ straordinario il dato pubblicato da Porta a Porta. Cirielli in meno di 20 giorni ha recuperato oltre 12 punti su Fico. Si percepisce l’entusiasmo in tutti i territori della regione. E’ esploso l’entusiasmo e la voglia di cambiamento del popolo campano, che sa che Cirielli e’ la persona giusta, mentre Fico e’ il trionfo dell’incoerenza e dell’incapacità’. Lo riconoscono anche le persone intellettualmente oneste di centrosinistra. Siamo pronti per l’aggancio e il sorpasso.”
Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Related Posts

Novembre 6, 2025

PIERO DE LUCA (PD): “M5S ALLEATO SERIO, VINCEREMO ANCHE IN REGIONE CAMPANIA”

Novembre 5, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. MARIA ROSARIA BOCCIA SI RITIRA DALLE ELEZIONI DEL 23 E 24 NOVEMBRE

Novembre 5, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. IL SONDAGGIO DI NOTO: FICO AL 52%, CIRIELLI AL 45%