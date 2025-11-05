SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “AVANTI CON RIGENERAZIONE URBANA”

Si lavora ora anche in Via degli Innamorati, per la posa della pietra lavica etnea e del marmo di Coreno dopo aver completato quasi interamente Via Capece Minutolo dove e’ stata posata la pavimentazione in sanpietrini in pietra lavica.

Gia’ messa in sicurezza e riasfaltata anche Via II° Portelle, che si trova nelle vicinanze.

Fra poco si entra anche in Piazza Amendola e si pavimentano nuovamente Via Frigenti e Vico I° Crispi.

Alternanze di vicoletti in basolato, in sanpietrini e piazze e slarghi con pietra lavica etnea e marmo di Coreno.

Davvero un’ opera straordinaria.