SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “AVANTI CON RIGENERAZIONE URBANA”

Redazione Agenda Politicadai Comuni
Vanno avanti a buon ritmo i lavori per la Rigenerazione Urbana del centro storico.
Si lavora ora anche in Via degli Innamorati, per la posa della pietra lavica etnea e del marmo di Coreno dopo aver completato quasi interamente Via Capece Minutolo dove e’ stata posata la pavimentazione in sanpietrini in pietra lavica.
Lo scrive Michele Strianese, Sindaco di San Valentino Torio. 

Gia’ messa in sicurezza e riasfaltata anche Via II° Portelle, che si trova nelle vicinanze.
Fra poco si entra anche in Piazza Amendola e si pavimentano nuovamente Via Frigenti e Vico I° Crispi.
Alternanze di vicoletti in basolato, in sanpietrini e piazze e slarghi con pietra lavica etnea e marmo di Coreno.
Davvero un’ opera straordinaria.
Il centro storico che cambia letteralmente volto conservando la sua storia e le tradizioni di un popolo.

Related Posts

Novembre 5, 2025

NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “CONFERENZA SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA ALVEO”

Novembre 4, 2025

IL COMUNE DI SARNO FESTEGGIA LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE PER LE FORZE ARMATE

Novembre 3, 2025

CAPACCIO PAESTUM. IMMA VIETRI (FDI): “APERTA LA NUOVA SEDE DEL NOSTRO PARTITO”