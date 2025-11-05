SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “AVANTI CON RIGENERAZIONE URBANA”

Si lavora ora anche in Via degli Innamorati, per la posa della pietra lavica etnea e del marmo di Coreno dopo aver completato quasi interamente Via Capece Minutolo dove e’ stata posata la pavimentazione in sanpietrini in pietra lavica.
Lo scrive Michele Strianese, Sindaco di San Valentino Torio.
Gia’ messa in sicurezza e riasfaltata anche Via II° Portelle, che si trova nelle vicinanze.
Fra poco si entra anche in Piazza Amendola e si pavimentano nuovamente Via Frigenti e Vico I° Crispi.
Alternanze di vicoletti in basolato, in sanpietrini e piazze e slarghi con pietra lavica etnea e marmo di Coreno.
Davvero un’ opera straordinaria.
Il centro storico che cambia letteralmente volto conservando la sua storia e le tradizioni di un popolo.