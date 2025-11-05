REGIONALI IN CAMPANIA. MARIA ROSARIA BOCCIA SI RITIRA DALLE ELEZIONI DEL 23 E 24 NOVEMBRE

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, annuncia il ritiro dalle Regionali campane dove era in corsa come consigliere con la lista ‘Dimensione Bandecchi’.

L’annuncio in una lettera rivolta proprio a Bandecchi. “Caro Presidente – scrive – nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania”.

