PIERO DE LUCA (PD): “MELONI FA PASSERELLE MA DA TRE ANNI TAGLIA I FONDI”

La presenza della premier Meloni “e’ una gita turistica per una passerella elettorale insopportabile, considerando i continui attacchi al Sud del suo governo. Il Mezzogiorno e’ un patrimonio cui la destra crea problemi costanti. Questa e’ la verita’. E ci vuole coraggio a dire il contrario”. Lo afferma Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito democratico in Campania. “La legge di Bilancio – prosegue il parlamentare – taglia 2,4 miliardi di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, risorse decisive per infrastrutture, rigenerazione urbana, politiche sociali e tutela ambientale. Non solo: il governo riduce drasticamente anche i finanziamenti destinati alla Zona economica speciale unica, che dai 2,3 miliardi previsti nel 2026 scendono a soli 750 milioni nel 2028. Una sforbiciata che indebolisce imprese e investimenti proprio nelle aree che avrebbero piu’ bisogno di stimoli”.

