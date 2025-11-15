ANTONIO IANNONE (FDI): “ANCHE SUI FONDI FICO NON SA COSA DICE, DAL GOVERNO 6 MILIARDI DI EURO”

“Anche sui fondi alla Campania Fico non sa cosa dice. Dovrebbe citofonare al suo alleato De Luca che polemizza con il suo tutor Manfredi. Solo con l’Accordo di Coesione la Campania ha ricevuto circa 6 Mld di euro. Che poi non li sanno spendere o giocano a rubamazzetto tra di loro, ma questo e’ un altro paio di maniche. Chi abbia ragione tra De Luca e Manfredi e’ tutto da stabilire, ma quello che e’ certo e’ che Fico ha torto e mente. La verita’ e’ che Fico e i suoi alleati sono una banda di musica che suona tutte le marce e che anche per questo non possono governare. Il Governo Meloni ha dato alla Campania come nessun altro: prima basti pensare alla Zes, alla Coppa America per cui e’ stato scelto il Golfo di Napoli e 28 miliardi di euro in investimenti previsti in infrastrutture. Grillini e PD cosa hanno portato in Campania con i loro Governi? Solo Fico si e’ potuto fare (o rifare) la barca.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

