“Credo che Forza Italia avrà un grande risultato in Campania come lo sta avendo in tutte le regioni, siamo in forte crescita, lo dicono tutti i sondaggi.
Anche i nostri peggiori nemici sono costretti a dire che stiamo crescendo e mi pare che le cose vadano nella giusta direzione, quindi, saremo determinanti poi primi, secondi, terzi, non è quello che conta, conta avere consenso e far vincere il centrodestra”. Lo ha detto Antonio Tajani a margine della manifestazione elettorale del centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli che si è svolta a Napoli.
“La partita in Campania è aperta – ha sostenuto Tajani -. Noi corriamo sempre per vincere, non per partecipare. Faremo di tutto per vincere e credo che Forza Italia abbia un ruolo importantissimo perché per come si mettono le cose, per quello che ci hanno detto i sondaggi, per quello che è il clima, Forza Italia sarà determinante per il successo di Cirielli”.
“Noi – ha concluso Meloni – puntiamo sempre a ottenere il miglior risultato possibile, non è una gara tra di noi, non è una corsa interna al centrodestra, è una corsa per essere alternativi alla sinistra
REGIONALI IN CAMPANIA. ANTONIO TAJANI: “FORZA ITALIA AVRA’ UN GRANDE RISULTATO”
