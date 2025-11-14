REGIONALI IN CAMPANIA. ANTONIO TAJANI: “FORZA ITALIA AVRA’ UN GRANDE RISULTATO”

“Credo che Forza Italia avrà un grande risultato in Campania come lo sta avendo in tutte le regioni, siamo in forte crescita, lo dicono tutti i sondaggi.

Anche i nostri peggiori nemici sono costretti a dire che stiamo crescendo e mi pare che le cose vadano nella giusta direzione, quindi, saremo determinanti poi primi, secondi, terzi, non è quello che conta, conta avere consenso e far vincere il centrodestra”. Lo ha detto Antonio Tajani a margine della manifestazione elettorale del centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli che si è svolta a Napoli.

“La partita in Campania è aperta – ha sostenuto Tajani -. Noi corriamo sempre per vincere, non per partecipare. Faremo di tutto per vincere e credo che Forza Italia abbia un ruolo importantissimo perché per come si mettono le cose, per quello che ci hanno detto i sondaggi, per quello che è il clima, Forza Italia sarà determinante per il successo di Cirielli”.

“Noi – ha concluso Meloni – puntiamo sempre a ottenere il miglior risultato possibile, non è una gara tra di noi, non è una corsa interna al centrodestra, è una corsa per essere alternativi alla sinistra

