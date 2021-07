PIERPAOLO SILERI: “NUOVE RESTRIZIONI ? FACCIAMO RIFERIMENTI AI RICOVERI E NON AI CONTAGI”

La variante Delta “entro dieci giorni diventerà prevalente, superando quella inglese” ma “non c’è bisogno di ripristinare l’obbligo di mascherina all’aperto, vanno rafforzati i controlli in caso di assembramenti”. Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista a La Stampa. E riguardo al rischio che l’Italia possa non essere più tutta zona bianca: “non si può escludere che ci sia qualche passo indietro, con cambi di colore di alcune Regioni e istituzione di zone rosse a livello locale. Dovremo, però, fare riferimento al numero di ricoveri, più che a quello dei contagi. Questo perché l’età media dei nuovi positivi si abbassa e i giovani si ammalano di Covid in forma lieve. Ad oggi abbiamo il 2% dei posti occupati nei reparti di terapia intensiva, grazie alle vaccinazioni in autunno non succederà quello che è avvenuto un anno fa”.

Share on: WhatsApp