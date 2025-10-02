PINA CASTIELLO (LEGA): “TRA QUALCHE ORA IL NOME DEL CANDIDATO DEL CENTRO DESTRA”

Di qui a qualche ora si conoscerà il candidato alla presidenza della Regione”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Pina Castiello ha risposto ai cronisti che gli chiedevano della scelta del centrodestra in vista delle Regionali di novembre, all’esterno della Chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano (Napoli), dove è arrivata per incontrare don Maurizio Patriciello e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “La coalizione è unita e il lavoro per le Regionali è già iniziato da tempo. Manca solo il candidato alla presidenza a suggellare un lavoro ben fatto sui territori”

