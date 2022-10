PINO BICCHIELLI (NM): “BUON LAVORO A FONTANA, PARLAMENTO DIA RISPOSTE AL PAESE”

“Con l’elezione del presidente Lorenzo Fontana si compie alla Camera il primo, importante atto di una legislatura chiamata a dare al Paese risposte per le gravi emergenze che lo affliggono, opportunità per una ripartenza che non può attendere, prospettive per un futuro di sviluppo socio-economico e di modernizzazione istituzionale.

Al neo presidente i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che mai come in questo momento ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte per interpretare i bisogni, le paure e le speranze degli italiani e corrispondere alle aspettative che essi hanno riposto nelle istituzioni”. Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di ‘Noi Moderati’.