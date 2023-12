PONTECAGNANO FAIANO. ASSEMBLEA DI CAMPANIA LIBERA CON IL VICE SINDACO NUNZIA FIORE

Nella giornata di ieri, presso la sede di Campania Libera sita in Via Marconii n. 22, è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo della locale sezione. L’organismo è così composto: Francesco D’Auria, Michele Roberto Di Muro, Gianluca Gaudino, Alfredo Gentile, Valeria Longobardi, Giovanni Noschese, Antonio Pettinati, Egidio Stellardi, Giovanni Spagnuolo. Rientrano di diritto il Consigliere Comunale Christian Di Chiara ed il Vice Sindaco Nunzia

Fiore. Il movimento, collegato alla figura del Governatore Vincenzo De Luca, si ispira ai principi fondamentali delle amministrazioni di centro sinistra e punta a trasferire sul territorio esempi di una politica improntata alla fattività, alla sicurezza, allo sviluppo. “La nomina del nuovo direttivo è la dimostrazione che questo gruppo ha voglia di fare

politica 365 giorni all’anno e non solo in occasione di una tornata elettorale. Fare politica tra la gente, nei quartieri, nei partiti, è questa la nostra mission. Ringrazio le persone che ci hanno accordato la loro fiducia e non la tradiremo: nelle rispettive sedi e attraverso i rispettivi ruoli continueremo a fare bene per questa comunità”, ha affermato Christian Di Chiara. “Continua una sfida importante, che ci vede protagonisti in un altro quinquennio di

impegno, sacrifici ma altrettante soddisfazioni. Abbiamo già dato prova della nostra coerenza e credibilità: ora è arrivato il momento di rafforzare i precedenti obiettivi e conseguirne di nuovi. Campania Libera continuerà ad essere punto di riferimento per tutti”, ha concluso Nunzia Fiore.