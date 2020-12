PONTECAGNANO FAIANO. IL SINDACO LANZARA FINISCE SOTTO ACCUSA PER LE SPESE DI NATALE 2020

Il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara finisce sotto accusa per le spese deliberate dalla Giunta per le Luminarie di Natale e per alcuni eventi collegati alle festività.

Con delibera di Giunta comunale, la N 132 del 22 ottobre 2020, all’unanimità l’amministrazione si

è impegnata a confermare quanto stabilito nel bilancio 2020 dell’ente, che aveva approntato una

spesa di € 90.000,00

per:

1) Luminarie da affittare ed installare lungo le strade cittadine e albero di 10 metri da installare a piazza Sabbato;

2) Natale di Luce: Installazioni multimediali ed effetti speciali luminosi da effettuare nel centro;

3) Faville Festival: proiezioni visive sulla facciata del municipio con tecnologia Video Mapping.

Sulla scorta di questo indirizzo politico ieri, 30 novembre 2020 è stata prodotta dal Responsabile del Settore

Gabinetto del Sindaco una determinazione di spesa, la N. 1425 con oggetto:

“DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO SUL MEPA (RDO) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO,

INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020-2021, COME DA DELIBERA DI GIUNTA

COMUNALE N. 132 DEL 22/10/2020 – CIG: Z302F538AB. AGGIUDICA OFFERTA ED AFFIDAMENTO ALLA

SOCIETA’ CRISCUOLO S.R.L. DA LUSCIANO (CE)”

Con un impegno a bilancio di € 31.720,00 a valere per l’anno 2020 Il meetup cittadino ci tiene a sottolineare quanto sia inopportuno, in un contesto di forte crisi economica prodotta dalla pandemia, spendere soldi pubblici per le luminarie, soldi che si dovrebbero indirizzare su politiche di sostegno alle famiglie e ai cittadini bisognosi. Sono molti infatti gli “invisibili”, i pontecagnanesi che non hanno goduto di nessun tipo di ammortizzatore

sociale in questa crisi che non è solo pandemica ma che si traduce in una vera e propria crisi umanitaria.

Con la normativa anti-covid in vigore e quella alla quale in questi giorni sta lavorando il governo, la

somma non avrà nessunissima ricaduta sul commercio locale e rischia di essere una voce di mero

spreco, ancor più grave perché programmato.

 Si potrebbero investire questi soldi per eventi in città da tenersi alla fine della fase di

Lockdown per spingere l’economia cittadina aiutando fattivamente i negozianti che sono

importantissimi per la comunità.

Diversamente proprio per dare risposta oggi ad una crisi che attanaglia tanti, noi proponiamo un’alternativa di forte impatto sociale: investire questa somma per arricchire il fondo per la solidarietà alimentare rifinanziato nel

decreto ristori ter

all’art.2, per

l’emissione di “buoni spesa” da poter consegnare a tutti quei cittadini che hanno

comprovate difficoltà economiche.

Così come avvenne nella prima fase della pandemia

quando con ordinanza della protezione civile si stanziarono fondi per sopperire alla crisi e

all’emergenza alimentare.

