PROVINCIA DI AVELLINO. DOPO LE REGIONALI FESTA VUOLE LA PRESIDENZA: C’E’ ANCHE FRANZA

Il Sindaco di Avellino Gianluca Festa, dopo il successo ottenuto alle Regionali dello scorso 20 e 21 Settembre, punta anche alla Presidenza della Provincia di Avellino, il cui voto è fissato nella prossima primavera mentre a Novembre ci saranno le elezioni per il nuovo Consiglio Provinciale. Festa punta ad essere il candidato di tutto il centro sinistra ma, intanto, c’è già un altro nome che circola come possibile candidato ed è il neo eletto Sindaco di Ariano Irpino Franza che, per la seconda volta in poco piu’ di un anno, ha ottenuto la fiducia dei cittadini arianese. Franza, rappresentante del Partito Socialista Italiano, potrebbe essere un nome sul quale far confluire tutti i consensi del centro sinistra anche perchè il Partito Democratico della Provincia di Avellino continua ad essere, particolarmente, preoccupato dalla ascesa del Sindaco di Avellino Gianluca Festa.

