PROVINCIA DI SALERNO. A FINE ANNO 2025 IL VOTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Si terrà entro la fine dell’anno il voto per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Salerno. Nei prossimi giorni il Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli firmerà il Decreto di convocazione delle elezioni per procedere alle nuove elezioni che, in ogni caso, riguarderanno solo ed esclusivamente i 16 Consiglieri Provinciali di Palazzo Sant’Agostino.

Una nuova campagna elettorale, anche se portata avanti solo ed esclusivamente tra i Sindaci ed i Consiglieri Comunali, per l’elezione dei nuovi Consiglieri Provinciali, dopo il voto di due anni fa che portò all’attuale composizione del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino.





Related Posts

Novembre 25, 2025

ANDREA VOLPE (AVANTI-PSI) ELETTO IN CONSIGLIO REGIONALE CON OLTRE 17MILA PREFERENZE

Novembre 25, 2025

FRANCO PICARONE (PD): “E’ STATA LA CAMPAGNA ELETTORALE PIU’ DURA DI TUTTE”

Novembre 25, 2025

LUCA CASCONE (A TESTA ALTA) IL PIU’ VOTATO CON OLTRE 20.000 PREFERENZE