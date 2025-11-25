PROVINCIA DI SALERNO. A FINE ANNO 2025 IL VOTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Si terrà entro la fine dell’anno il voto per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Salerno. Nei prossimi giorni il Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli firmerà il Decreto di convocazione delle elezioni per procedere alle nuove elezioni che, in ogni caso, riguarderanno solo ed esclusivamente i 16 Consiglieri Provinciali di Palazzo Sant’Agostino.
Una nuova campagna elettorale, anche se portata avanti solo ed esclusivamente tra i Sindaci ed i Consiglieri Comunali, per l’elezione dei nuovi Consiglieri Provinciali, dopo il voto di due anni fa che portò all’attuale composizione del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino.