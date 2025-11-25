GIOVANNI GUZZO (PD): “OLTRE 11MILA PREFERENZE. SI RIPARTE DA QUESTO DATO”

E l’amarezza è inevitabile: quando ci si mette il cuore, il tempo e l’anima, è naturale sentire il peso di ciò che non è andato come speravamo.
Quando ci si espone con la schiena dritta ed il cuore aperto, è naturale sentire la ferita di ciò che non è stato.
11.506 preferenze non sono un dettaglio: sono un’investitura importante, un segnale forte che mi affida una grande responsabilità.”
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico della Provincia di Salerno.
Ed è proprio da qui che si riparte.
Il giorno dopo si è più lucidi.
E questa esperienza impone una riflessione.
La politica è fatta anche di questo: capire, crescere, aggiustare la rotta quando serve.
Una cosa, però, la voglio dire con convinzione: chi ce la mette tutta, nulla ha da rimproverarsi.
Ed io ce l’ho messa tutta, ogni giorno.
Chi lotta, ha già vinto, anche quando il risultato è meno lusinghiero di quello che si attendeva.
A chi mi ha sostenuto, seguito, incoraggiato e accompagnato passo dopo passo: grazie di cuore.
La vostra fiducia non andrà perduta.
Si va avanti, insieme.
C’è una forza che non si spegne nel conteggio finale.