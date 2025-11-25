ANTONIO IANNONE (FDI): “GRAZIE A EDMONDO CIRIELLI, BUON LAVORO AL PRESIDENTE FICO”

“Desidero ringraziare Edmondo Cirielli che con coraggio e determinazione ha affrontato una campagna elettorale che tutti sapevamo essere molto ardua perché con il centrodestra si partiva dal 18% di 5 anni fa. Inoltre c’è stata anche l’unione del centrosinistra con i 5 stelle che anche alle politiche ed alle europee del 2022 e del 2024 in Campania andavano di molto oltre il 60% se considerati insieme. In 40 giorni è stato realizzato un autentico miracolo per mettere insieme un’alternativa vera e realizzare un recupero che è nella evidenza dei numeri, nonostante il calo drastico dell’affluenza.”

Lo scrive il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

Il Presidente Cirielli è arrivato così al 36% raddoppiando il precedente di 5 anni fa.

Fratelli d’Italia è passato dai 140 mila voti a circa 240 mila pur avendo messo in campo anche la lista del Presidente che ha riportato oltre 95 mila voti. Passiamo così da 4 Consiglieri a ben 7+2 della lista del Presidente. Fratelli d’Italia si consolida come primo partito del centrodestra e vede più che raddoppiata la sua forza. Naturalmente questo non è bastato per vincere e faccio gli auguri al Presidente Fico e alla sua maggioranza per governare la Regione nell’interesse dei Campani auspicando che ci sia collaborazione istituzionale con i Governo Nazionale sui temi che oggettivamente riguardano le problematiche dei cittadini grazie a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato e ci hanno creduto, continueremo con rinnovato impegno per onorare la loro fiducia..