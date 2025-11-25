LA GIUNTA FICO. PER IL PD I NOMI DI MARIO CASILLO, FULVIO BONAVITACOLA E MAURIZIO PETRACCA

Il Partito Democratico, soprattutto la componente napoletana del Pd, sarà l’azionista di maggioranza della futura Giunta Regionale del Presidente Roberto Fico. E, sull’asse Napoli-Salerno-Roma, iniziano a circolare già i primi nomi degli assessori in quota Partito Democratico: per Mario Casillo, fuori dalla competizione elettorale ma solo formalmente, si prospetta il ruolo di Vice Presidente della Giunta Regionale, insieme a qualche delega pesante come quella ai trasporti. Agricoltura o Aree Interne, invece, per Maurizio Petracca, mister preferenza del Partito Democratico in Provincia di Avellino, dove ha totalizzato un record assoluto con oltre 24mila preferenze. C’è sempre il nome dell’attuale Vice Presidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola, uomo di strettissima fiducia dell’oramai ex Presidente Vincenzo De Luca. Sempre dal Pd di Napoli, invece, potrebbe venire fuori il nome del futuro Presidente del Consiglio Regionale: Goffredo Manfredi, fratello del Sindaco di Napoli Gaetano.

